El MNAC cerrará en 2027 las salas de arte moderno y contemporáneo por la ampliación del museo

El director del MNAC Pepe Serra - EUROPA PRESS

BARCELONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) cerrará en 2027 su primera planta, donde se encuentran las salas de arte moderno y contemporáneo, por la ampliación de la pinacoteca, ha anunciado este lunes el director del museo, Pepe Serra.

"Es imprescindible cerrar el primer piso" a partir de 2027 y durante los años de la ampliación, ha asegurado Serra en un encuentro con periodistas, añadiendo que tampoco habrá exposiciones temporales en 2027, 2028 y 2029.

Pepe Serra ha asegurado que la idea es no cerrar la planta baja, la dedicada al arte románico, gótico y el renacimiento, durante las obras, en una opción que ya se llevó a cabo con éxito durante las obras de renovación de las salas de la primera planta.

Serra ha remarcado que la ampliación del MNAC, que está previsto que finalice en cuatro años, es acabar con una "anomalía cultural" de que el museo no alcance con sus colecciones la actualidad, como señala una de las misione fundacionales del museo.

El director del MNAC ha dicho que la ampliación es la culminación de un museo, y ha remarcado que debe tener una mirada propia y singular.