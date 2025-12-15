El MNAC dedicará exposiciones a Jujol y al Maestro de Cabestany en 2026

El director del MNAC Pepe Serra - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) tendrá en 2026 exposiciones temporales de Josep Maria Jujol, comisariada por el artista Perejaume, y el Maestro de Cabestany, con el proyecto de ampliación del museo en el punto de mira.

En un encuentro con medios, el director del MNAC, Pepe Serra, ha dicho que es "la última temporada en términos convencionales", antes de la apertura de la ampliación de las nuevas salas en el Pabellón Victoria Eugenia y anunciar que no habrá programación temporal en 2027, 2028 y 2029.

Del 19 de marzo al 29 de junio de 2026, el MNAC albergará la exposición 'Sant Pere de Rodes y el maestro de Cabestany, que quiere ser un homenaje al escultor más internacional del románico catalán y su obra maestra, la perdida portada del monasterio de Sant Pere de Rodes, en El Port de la Selva (Girona).

La aparición de una serie de piezas procedentes de este conjunto y el ingreso de cuatro de ellas en la colección del MNAC han propiciado esta exposición para poner en valor la originalidad y modernidad del escultor con más de un centenar de obras procedentes de museos, bibliotecas y archivos.

En el marco de la Capitalidad Mundial de la Arquitectura de Barcelona, el MNAC acogerá del 26 de noviembre al 28 de marzo de 2027, la exposición 'Jujol', un proyecto de Perejaume en la primera muestra dedicada a Jujol desde la donación de su fondo documental que la familia hizo al museo y el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (Coac).

Serra ha destacado que con esta exposición se revisa "al eterno desconocido, a la sombra de Gaudí", y ha remarcado que no es un biografía y la realiza un artista como Perejaume.

Además de las obras procedentes de su legado y de colecciones públicas y privadas, la muestra presentará obras de arquitectos como Antoni Gaudí o Bruno Taut y artistas como Vladímir Tatlin o Henry Matisse, y se inscribe en la línea de otro proyecto artístico de Perejaume en el MNAC 'Mareperlers i ovaladors' en 2014.

OTRAS EXPOSICIONES

Del 19 de febrero al 29 de junio, el MNAC revisita su historia y la de sus colecciones con 'Recuperado del enemigo. Los depósitos franquistas en el MNAC', que pone el foco en las obras depositadas por el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (SPDAN) en una muestra con un conjunto heterogéneo de 146 piezas "en un ejercicio de transparencia", según Serra.

En ese mismo periodo, el museo expondrá 'Sim, el dibujo y la guerra', del artista José Luis Rey Vila, 'Sim' (1900-1983), con casi medio centenar de dibujos adquiridos recientemente por el museo, y con la que el MNAC sigue la línea iniciada hace años centrada en la Guerra Civil.

El museo será la sede entre el 25 y el 27 de febrero del congreso internacional 'El impacto de la Guerra Civil en la configuración de los museos', que propone una reflexión sobre el impacto de este conflicto bélico en la configuración de los museos, atendiendo a todas sus derivadas.

El MNAC acogerá a partir de otoño 'El viaje sonoro', de la artista Ona Batlló, en el que propone un recorrido sonoro por los ábsides de iglesias catalanas que evoca la pervivencia de aquello que no se puede transportar.