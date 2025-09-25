El MNAC expone una escultura de Miró para celebrar el 50 aniversario de la Fundació Miró

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) se ha sumado a la celebración del 50 aniversario de la Fundació Miró de Barcelona y a partir de este jueves acoge en la Sala de la Cúpula la escultura 'Maqueta per a parella d'enamorats dels jocs de flors d'ametller' de la fundación.

Se trata de la maqueta preparatoria de la gran escultura en poliéster que Joan Miró realizó para el barrio de La Défense de París y que inauguró en 1978 y que en el MNAC se verá confrontada con el mural que hizo el mismo año con Joan Gardy Arrigas para el edificio de la empresa IBM, informa este jueves el MNAC y la Fundació Miro en un comunicado.

El MNAC se suma así a equipamientos como el Gran Teatre del Liceu, el Festival de Perelada y el Museo Reina Sofía, entre otros, que se han adherido con propuestas propias al 50 aniversario de la fundación.