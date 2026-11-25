La pintura 'Quan tornen les barques' de Ramon Pichot - MNAC

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha ingresado la obra 'Quan tornen les barques' de Ramon Pichot gracias a una donación de la galería Artur Ramon Art de Barcelona, que este año celebra su centenario.

La obra la realizó hacia 1910 en Cadaqués (Girona), donde la familia del artista tenía una casa, y fue él quien propició que Pablo Picasso pasase un periodo en la localidad ese año, donde realizó alguna de sus telas cubistas de temática marinera, informa el museo este miércoles en un comunicado.

La pintura de Pichot se inscribe en la temática costumista de escenas populares, con referencias al imaginario de los pueblos mediterráneos, una de las líneas temáticas características del artista, junto con las celebraciones religiosas, los mercados, los bailes populares o las ferias.

Este tipo de representaciones ocupan un lugar destacado en la producción de Pichot desde principios del siglo XX y constituyen, asimismo, uno de los referentes visuales que habrían podido despertar el interés de un joven Salvador Dalí.

El MNAC conserva una presencia muy limitada de la obra de Pichot en sus colecciones, representada hasta ahora solo por la pintura 'Ofrena', por lo que esta incorporación contribuye a reforzar la representación del artista: la obra ya se pudo ver en el museo en la exposición monográfico que dedicó al pintor en 2017.