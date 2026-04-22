El MNAC recurre la resolución sobre el traslado de las obras de Sijena en 56 semanas

Archivo - Pinturas murales del Monasterio de Sijena expuestas en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), a 29 de mayo de 2025, en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha presentado recurso de reposición contra la resolución del juzgado de Huesca que determinó que las pinturas murales del Monasterio de Santa María de Sijena debían ser reintegradas en su emplazamiento original en un plazo de 56 semanas, y ha insistido en la incapacidad técnica para el traslado.

En su recurso, presentado este miércoles y consultado por Europa Press, el MNAC señala que la providencia recurrida "ha sido dictada prescindiendo absolutamente y sin valoración alguna de todas las pruebas periciales" que aportó, lo que a su juicio vulnera su derecho fundamental a usar los medios de prueba pertinentes para su defensa.

El MNAC ha lamentado que el tribunal "ha hecho caso omiso a dichas periciales, las ha desdeñado (ignorado) y ha actuado como si no existieran", ha recordado que el museo aportó un informe técnico sobre la conservación, tres informes periciales y un informe del ICCROM, y ha afirmado que estas pruebas querían justificar la afirmación de la 'incapacidad técnica' para realizar el traslado de las obras.

"El MNAC sabe 'qué' debe y quiere hacer (cumplir la sentencia), pero no 'cómo' sin causar los daños irreparables reseñados", ha dicho, y que por esa razón de incapacidad técnica para hacerlo por sus propios medios el MNAC evaluará los riesgos inherentes (fase segunda del cronograma) y realizará, con ayuda de expertos, seleccionados mediante licitación, el correspondiente proyecto técnico (fase tercera del cronograma).

El recurso del museo ha afeado el "desenfoque" con que la providencia aborda el proceso declarativo de la experta Rosa Maria Gasol, propuesta por el MNAC.

COMISIÓN DE EXPERTOS

El MNAC ha lamentado que el tribunal no ordene la constitución de una comisión de peritos expertos pese a existir conformidad de todas las partes del procedimiento y lo deje a la "mera voluntad" de las partes.

El museo considera en el recurso que el tribunal "hace dejación del ejercicio de las funciones que constitucionalmente le corresponden", y recuerda que las partes ya intentaron la constitución de un comité de expertos que no fructificó en ese momento.

El MNAC, que ha insistido en su voluntad de cumplir la sentencia, ha reclamado conocer los lugares exactos de la Sala Capitular del Monasterio de Sijena donde se procederá a la instalación de las pinturas murales, por lo que necesita la colaboración del Gobierno de Aragón para ello.

El recurso señala que la sentencia señala que el MNAC debe devolver las pinturas murales "a la Sala Capitular del Monasterio de Sijena y no a ningún otro lugar", y que la forma en que eventualmente se desmontarán y fragmentarán en el MNAC dependerá de cómo esos fragmentos vayan a ser instalados en la sala oscense.

CRONOGRAMA

Sobre el cronograma de traslado de las piezas, el museo ha dicho que la providencia ha aprobado uno de 56 semanas "sin que el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena haya realizado alegaciones" al propuesto por el MNAC en septiembre de 2025, que estipulaba hasta un año y medio para el eventual traslado.

Por ello, ha considerado "realmente extraño" que las alegaciones del Ayuntamiento sobre el cronograma presentada por el MNAC y su propuesta de cronograma se verificarán una vez el tribunal ya ha establecido el plazo de 56 semanas.

El museo ha lamentado la "absoluta vaguedad e indeterminación en la que se mueve la providencia" en los aspectos que señala en su recurso es incompatible con el principio de legalidad, con la correcta ordenación del proceso de ejecución y la necesaria seguridad jurídica para cumplir en tiempo y forma lo ordenado por la juez.