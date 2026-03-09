El Mobile Social Congress 2026 cierra con más de 400 participantes, nuevo "récord" de asistencia

Imagen del Mobile Social Congress 2026 - MOBILE SOCIAL CONGRESS

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La undécima edición del Mobile Social Congress (MSC) ha cerrado con nuevo "récord" de asistencia, con más de 400 participantes a lo largo de las tres jornadas principales del programa, superando la participación de las ediciones anteriores, informa la organización en un comunicado este lunes.

El congreso impulsado por Setem se ha celebrado del 4 al 6 de marzo en el Canòdrom - Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica en Barcelona, coincidiendo con la celebración del Mobile World Congress (MWC), bajo el lema 'Descolonitzem la tecnologia'.

La jornada inaugural reunió a 200 personas en una tarde de mesas redondas que abordaron cuestiones como los sesgos racistas de la inteligencia artificial (IA), el extractivismo digital o el impacto ecosocial de los centros de datos.

El investigador Youssef M. Ouled (AlgoRace) señaló que la tecnología "está actuando como un dispositivo más de racialización", mientras que Aurora Gómez, de la plataforma 'Tu nube seca mi río', advirtió que la expansión de los centros de datos está generando nuevos conflictos territoriales.

Por su parte, Roland Mimi Ngoy, de Dignité RDC, denunció la violencia asociada a la extracción de minerales en la República Democrática del Congo, y la antropóloga ecofeminista Yayo Herrero situó estos impactos dentro de "una crisis ecosocial global marcada por el extractivismo".

La programación continuó el jueves con un taller práctico sobre el software libre Dolibarr, que reunió a una treintena de participantes interesados en herramientas digitales alternativas para la gestión de entidades y proyectos colectivos.

CLAUSURA CON DEBATE, HUMOR Y MÚSICA

El congreso cerró el viernes con un "tardeo crítico" en la Nau Bostik, que volvió a congregar a más de 200 personas para actividades que combinaron debate, reflexión política y propuestas culturales.

Una de las propuestas destacadas fue un monólogo de la politóloga y humorista Alba Segarra, que aportó una mirada crítica e irónica sobre el modelo tecnológico que representa el MWC, así como del "auge de los discursos de odio".

La clausura corrió a cargo del concierto de Bigwé, proyecto artístico del músico, cantante y productor con raíces camerunesas y catalanas Domènec Bis Thobi, que fusiona afrobeats, soul, R&B y jazz, reivindicando "comunidad, diversidad y vidas afro y queer".

Además de las actividades del congreso, hasta el 27 de marzo se podrá visitar en el Canòdrom la instalación artística "Cartografía de la IA Generativa", que explora los imaginarios y las implicaciones de la inteligencia artificial generativa.