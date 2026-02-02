Mobile World Capital Barcelona eleva la valoración de sus 'spin-offs' hasta 107 millones en 2025

En 2025, la inversión privada en las empresas impulsadas por The Collider alcanzó 12,7 millones de euros. - MOBILE WORLD CAPITAL

BARCELONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mobile World Capital Barcelona ha cerrado la última edición de The Collider, su programa de transferencia tecnológica, con una valoración total de su cartera de 'spin-offs' de 107 millones de euros en 2025, un 28% más que el año anterior, ha informado la entidad este lunes en un comunicado.

En total, el programa ha cerrado el año con 25 proyectos incubados, 13 'spin-offs' activas y más de 20 millones de euros de inversión captados, de los cuales la aportación de la inversión privada ha sido de 12,7 millones de euros y la de la financiación pública de 7,5 millones de euros.

El director del área de Transferencia Tecnológica de Mobile World Capital Barcelona, Albert Mascarell, ha explicado que la cifra de inversión privada en 2025 triplica la aportación del año anterior, lo que "es una muestra de la confianza de los inversores en las 'spin-offs deep tech' y, en concreto, en las compañías surgidas de The Collider".

"En 2025, no sólo aumentamos la valoración del porfolio, sino que consolidamos una metodología capaz de identificar talento científico, transformarlo en proyectos viables e impulsarlo hasta el mercado con garantías de escalabilidad", ha añadido Mascarell.

En total, desde su creación la cartera de The Collider ha generado unos 223 puestos de trabajo de alto valor y más de 54 millones de euros de financiación para las empresas del porfolio.