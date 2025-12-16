El Moco Museum Barcelona acoge una muestra de Banksy en la que explora "el poder y su disrupción"

Cuenta con 15 obras verificadas del artista - MOCO MUSEUM

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Moco Museum Barcelona acoge a partir de este martes la exposición 'Disrupted Power', una muestra que reúne 25 obras verificadas de Banksy, a través de la que se explora uno de los temas persistentes del artista como es "el poder y su disrupción".

'Disrupted Power', además, ofrece la oportunidad de experimentar piezas verificadas que "representan la producción auténtica del artista", ya que cada obra de la exposición ha sido autenticada oficialmente por Pest Control, la única organización autoritzada para verificar el arte de Banksy, explica el museo en un comunicado.

Dos piezas destacadas serán 'Madonna and Child' (2024) y 'Happy Choppers (Crude Oil)' (2024): la primera ofrece una reinterpretación "delicada pero inquietante" de una figura sagrada, mientras que la segunda muestra helicópteros militares irrumpiendo en un sereno paisaje otoñal.

También se contará con 'Bullet Hole Bust' (2006), inspirada en el arte clásico e interrumpida por un agujero de bala, que fue adquirida originalmente de forma directa al artista por Brad Pitt y Angelina Jolie tras su exposición 'Barely Legal' en Los Ángeles en 2006, y actualmente forma parte de la colección permanente del Moco Museum.

Estas obras se presentan junto a piezas "icónicas" como 'Girl with Balloon (Gold)' (2004), 'Love is in the Air (Red)' (2003) y 'Laugh Now Panel B' (2002), generando nuevos diálogos entre ironía, protesta y esperanza.