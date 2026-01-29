La moda de Asunción Bastida, el diseño de André Ricard y el arte digital, muestras del DHub en 2026

Cartel de la programación - DHUB

El Disseny Hub Barcelona (DHub) contará en su programa de 2026 con una exposición que reivindicará la moda de Asunción Bastida, otra del diseño "atemporal" de André Ricard y una muestra sobre el arte digital y la arquitectura catalana.

En un comunicado este jueves, el equipamiento afirma que para este año propone una programación que incluye exposiciones, charlas, conferencias, talleres, cursos, programas de fomento del talento, festivales, congresos y actividades familiares.

Quiere "acercar el diseño, la arquitectura, el audiovisual, la innovación y la tecnología a la ciudadanía", así como impulsar y promover el sector, y para ello cuenta con Barcelona Creativity & Design Foundation (BCDF), Foment de les Arts i del Disseny (FAD), Art Directors' Club of Europe (ADCE), la Associació per a l'Estudi del Moble (AEM) y la Biblioteca El Clot-Josep Benet.

El DHub estrena en primavera la exposición 'Seny i Rauxa. Notícia de l'arquitectura catalana', que "recogerá lo mejor de la arquitectura catalana reciente" y con la que el equipamiento se suma a la programación de Barcelona 2026 Capital Mundial de l'Arquitectura.

También destaca 'Tècniques del ferro. Del treball artesanal a la producció industrial', que mostrará las técnicas que se han usado históricamente y hasta la actualidad para modelar el hierro; se expondrán las creaciones de los participantes del último 'Sustainable Challenge' y en junio se inaugurará la muestra de los ganadores de los Premis Delta ADI.

En el otoño inaugura dos exposiciones que reivindican la "herencia de dos grandes nombres del diseño": por un lado, la de Asunción Bastida, considerara pionera de la alta costura en España, y la muestra recuperará vestidos, fotografías de época y dibujos originales.

Por otro, la de André Ricard, llamada 'André Ricard. Disseny en ús', en la que se le hace un homenaje por ser considerado uno de los embajadores del diseño industrial autóctono y se mostrarán sus objetos atemporales en un contexto cotidiano.