Monbus incorpora 232 buses eléctricos e híbridos en Catalunya

Flota eléctrica de Monbus - MONBUS

BARCELONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Monbus ha incorporado 232 buses eléctricos e híbridos en Catalunya, en el marco de su estrategia para reducir emisiones y contaminación acústica, y acelerar la transición hacia las cero emisiones de dióxido de carbono, informa en un comunicado este miércoles.

Ha añadido que, además del impacto medioambiental, la inversión "mejora directamente" la experiencia de viaje, con servicios más confortables y accesibles.

Los nuevos buses operados por la compañía han sido fabricados por Mercedes y Yutong, y la empresa ha explicado que es "pionera en España" en la integración de la tecnología del fabricante chino.

Por otro lado, ha señalado que, a partir del próximo octubre, los servicios lanzadera entre terminales de los aeropuertos de Madrid y Barcelona operarán con flotas completamente eléctricas e integrarán sistemas inteligentes de gestión para optimizar los recorridos.

Asimismo, Monbus ha reafirmado su estrategia de largo recorrido basada en la electrificación, la innovación tecnológica y la reducción progresiva de emisiones.