Monbus refuerza el servicio Manresa - Barcelona con más trayectos, una app y paradas a demanda

BARCELONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Monbus ha puesto en marcha el nuevo servicio de transporte de pasajeros entre Manresa y Barcelona, que se ha iniciado este lunes e incorpora más trayectos, una aplicación móvil que permitirá consultar en tiempo real la ubicación de los buses y paradas a demanda.

Según ha informado la compañía en un comunicado, en la línea directa E22 Barcelona - Manresa, la frecuencia en días laborables será de entre una hora y media y dos horas durante toda la jornada, manteniéndose estable durante todo el año, excepto en agosto.

En este mes, de lunes a viernes, los intervalos se reducirán a entre una hora y diez minutos y dos horas, lo que supone un incremento "muy significativo" respecto al servicio actual, y los fines de semana y festivos, la frecuencia será de 1 a 2 horas durante el día y de 2 horas por la noche, entre otras mejoras.

LÍNEA E23

En cuanto a la línea E23, que conecta Monistrol - Olesa - Abrera - Barcelona, el servicio experimentará una mejora especialmente significativa, reforzándose los días laborables durante todo el año, excepto en agosto, con una frecuencia de 15 minutos en la hora punta de la mañana y de entre 15 y 45 minutos el resto del día.

Durante el mes de agosto, los días laborables contarán con una frecuencia de 15 minutos en la hora punta de la tarde y de 30 minutos durante el resto de la jornada.

Los sábados y domingos se mantendrá una frecuencia de 15 minutos en las horas punta y de 30 minutos en el resto del día y, a partir del segundo año de concesión, se prevé reevaluar las necesidades en horas punta con el fin de continuar reforzando el servicio en esta y en el resto de líneas.