El Mondiacult de la Unesco convertirá a Barcelona en "centro del diálogo cultural" con 150 ministros

El ministro Ernest Urtasun y el subdirector general de Cultura de la Unesco Ernesto Ottone - EUROPA PRESS

Quiere acordar que la futura Agenda post2030 incluya un ODS sobre cultura

BARCELONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Mondiacult, conferencia de la Unesco sobre políticas culturales que se celebrará en Barcelona del 29 de septiembre al 1 de octubre, reunirá a más de 150 ministros y viceministros de Cultura y convertirá a la capital catalana en "el centro del diálogo cultural global", ha explicado en su presentación el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Urtasun, junto al subdirector general de Cultura de la Unesco, Ernesto Ottone, ha asegurado que la ciudad será "un faro cultural" durante los 3 días de celebración de la tercera edición de la conferencia en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), en la que el protagonista será el mundo cultural en su pluralidad y diversidad.

En Mondiacult, además de ministros de Cultura de todo el mundo, contará con profesionales de la cultura, artistas, académicos, investigadores, representantes de la sociedad civil y del sector privado, y el programa se estructurará en sesiones plenarias, sesiones temáticas, eventos paralelos y actividades culturales.

Urtasun ha afirmado que en un mundo marcado por crisis globales, Mondiacult "no es una cita más", sino que es un ejercicio de diplomacia cultural y multilateralismo que reafirma que la cultura es un bien público, un derecho humano y un motor de cohesión y paz.

Ottone y Urtasun han incidido que uno de los objetivos de la declaración final del Mondiacult de Barcelona es que la Agenda post 2030 incluya un ODS referente a la cultura.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)