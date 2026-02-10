Mònica Montero, David Enrich y Montserrat Favà, premios Eulep Skills Competition

Momento de la entrega de premios. - CÁMARA DE TERRASSA (BARCELONA)

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los proyectos de Mònica Montero, David Enrich y Montserrat Favà han sido galardonados en los Premios Eulep Skills Competition Awards, en el marco del proyecto europeo Eulep, que en Catalunya han liderado la Cámara de Terrassa (Barcelona), el Ayuntamiento de Terrassa y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

En un comunicado este martes, la corporación ha explicado que acogió la entrega de premios este lunes en el marco del VI Encuentro Nacional de los European Digital Innovation Hubs y que el proyecto impulsa la formación en inteligencia artificial (IA), realidad virtual e innovación social para empresas y profesionales.

Los premios ponen fin a la fase formativa del proyecto en Catalunya, y los ganadores participarán en la final, que se celebrará en Bruselas (Bélgica) y en un encuentro de networking.

Montero ha sido premiada por un proyecto de aplicación de la realidad virtual como recurso terapéutico y psicosocial en una residencia de ancianos.

Enrich, por una propuesta de uso de la IA para optimizar procesos internos y gestión de recambios, y Favà, por un proyecto que acerca el potencial del textil a los jóvenes con experiencias inmersivas.