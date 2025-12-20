Mònica Sales se reúne con Puigdemont en Bélgica para "consolidar" a Junts como alternativa al PSC

Mònica Sales se reúne con Puigdemont en Waterloo (Bélgica). - JUNTS

BARCELONA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La líder de Junts en el Parlament, Mònica Sales, se ha reunido este sábado con el líder del partido, Carles Puigdemont, en Waterloo (Bélgica) con el objetivo de encarar los retos del 2026 para "consolidar" a la formación como alternativa al PSC.

En un mensaje en X recogido por Europa Press, Sales ha criticado la gestión del Govern del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, al que ha acusado de "adormecer la nación y ser incapaz de liderar para dar respuesta a los problemas de los catalanes".

También ha expresado su esperanza en que el próximo año pueda ser también el del retorno a España de Puigdemont, un hecho que augura que supondría "un revulsivo para el país y para recuperar el camino hacia la independencia".