Una monja de Barcelona en Venezuela: "Las grietas han puesto a la luz las fracturas" del país

Voluntarios en Barcelona recogiendo material de ayuda para la población venezolana - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La superiora general de la congregación de las Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, Mar Sánchez, ha lamentado la desorganización institucional tras los terremotos en Venezuela: "Las grietas han puesto a la luz las fracturas que ya el país estaba padeciendo desde hace muchos años".

En una entrevista de Europa Press, Sánchez ha explicado cómo vivió los terremotos desde Caracas, donde se encontraba de visita en uno de los colegios de su congregación, en el barrio de San Bernardino, cuya estructura ha sobrevivido a los seísmos.

Sánchez se encontraba en el país porque había ido a visitar una de las escuelas de su congregación en la zona de Puerto Ayacucho, la capital del Estado Amazonas de Venezuela, tras lo que viajó a Caracas el 21 de junio y allí estaba el 24 de junio, cuando se registraron los 2 fuertes temblores.

Ha relatado que la información institucional tras los terremotos tardó 5 horas en llegar, mediante un comunicado oficial: "La información en el país desde hace muchos años no existe, o sea, no hay información", ha lamentado.

"SENTIMIENTO COMUNITARIO"

También ha explicado que las personas afectadas por los terremotos están viviendo en tiendas de campaña alrededor de dos parques en Caracas, y ha destacado que hay "un sentimiento comunitario muy fuerte".

"Todo el mundo se vuelca a ayudar al que tiene al lado", ha destacado la religiosa, que también ha señalado que los venezolanos se han estado organizando la solidaridad a título particular porque no esperan que llegue ayuda por parte del Estado.

La superiora catalana considera que, si no entra ayuda internacional, "es muy difícil darle la vuelta" a la situación, refiriéndose tanto la gestión inmediatamente después de los terremotos como a la reconstrucción posterior.

LAS ESCUELAS

Ha explicado que el Gobierno venezolano ordenó cerrar todos los colegios del país tras la catástrofe --la educación infantil y primaria finaliza a mediados de julio, y el curso de secundaria y bachillerato ya había terminado--, lo que considera un "error" y de mala organización.

En el colegio de su congregación "han fallecido dos familias enteras" por el terremoto, y Sánchez ha relatado cómo han impulsado una sesión de cuidados psicoterapéuticos para el equipo educativo para que puedan acompañar posteriormente a los alumnos.

Actualmente, se están organizando con otras congregaciones con escuelas en la zona para enfocar la vuelta al curso escolar en septiembre, cuando prevé que tendrán que compartir instalaciones para que "ningún niño se quede sin clase".

"No hay mejor sensación de futuro que la de que le puedas decir a un niño 'yo te voy a dar clase'. Cuando a un niño le dices 'tienes clase', le dices 'importas y tienes vida por delante", ha subrayado la superiora.

También ha afirmado que la presencia de prensa internacional en el país "ha empoderado un poquito a la población" a la hora de opinar y expresar su indignación por la gestión de la emergencia, ya que hasta la fecha ha señalado que aún opera un 'sistema de miedo', pese a la intervención del 3 de enero en la que Estados Unidos y la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su mujer.