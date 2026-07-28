Monólogos, comedia e improvisación, los espectáculos más demandados en ciudades, según Atrápalo

Archivo - Vistas de la ciudad de Barcelona desde el mirador de la Fundación Joan Miró - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los monólogos, la comedia y la improvisación son los espectáculos más demandados para el ocio urbano en verano, según la plataforma Atrápalo, informa en un comunicado este martes.

En total, este tipo de espectáculos concentra el 47,52% del gasto en actividades de ocio urbano, "consolidándose como el gran motor de la demanda en verano".

Por su parte, los datos de compra de entradas de Madrid y Barcelona muestran que los musicales tienen el 10,11% de la demanda, seguidos de los espectáculos de magia y mentalismo (10,04%), la música (3,39%), la gastronomía (3,27%) y los planes de bienestar (1,90%).

La product manager de ocio urbano de Atrápalo, Eva Cuervas, ha explicado que "el humor y las artes escénicas se han convertido en el gran motor de la demanda".

La plataforma ha añadido que el precio medio en ambas ciudades de la oferta de ocio se sitúa en 20,19 euros.