Montilla defiende el traspaso de Rodalies del 2010: "El todo o nada normalmente conduce a la nada"

BARCELONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat José Montilla ha defendido el traspaso en el marco de la aplicación del Estatut de autonomía catalán de las competencias de la gestión, regulación, planificación, coordinación y la potestad tarifaria sobre el servicio de Rodalies del 2010: "El todo o nada normalmente conduce a la nada".

Preguntado por si su Govern se equivocó al aceptar dicho traspaso, lo ha negado y ha señalado que hasta ese momento "la Generalitat no pintaba nada en Rodalies" y que, a partir del traspaso, se tuvo la autoridad de decidir las frecuencias y las tarifas, entre otros, ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Ha explicado que desde la Generalitat no se podría haber evitado la situación actual en Rodalies porque "las inversiones de Adif son una cosa que no siempre va ligada a las inversiones de Renfe" y que por las vías y estaciones de Adif circula Rodalies pero también la larga distancia.

NUEVA FINANCIACIÓN

Preguntado por su opinión al respecto de la financiación singular de Catalunya, ha tachado esta de "buena" porque, a su juicio, dota a la Generalitat de más recursos, mayor autonomía para decidir sobre los impuestos y más participación en impuestos básicos como el IRPF o el IVA.

"Sitúa a Catalunya en cuanto a recibir recursos en la misma posición en la que está situada a la hora de contribuir", ha dicho.