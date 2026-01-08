Montilla a Junts sobre financiación: Si se pide "todo o nada, normalmente lo que viene es nada"

Archivo - El expresidente de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat José Montilla ha advertido este jueves a Junts de que "cuando todo va de todo o nada, normalmente lo que viene es nada", en referencia a las condiciones de los de Carles Puigdemont para apoyar un nuevo modelo de financiación.

Lo ha dicho en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en la que ha defendido "recursos adicionales" para los gobiernos autonómicos para gestionar los servicios públicos sobre los que tienen las competencias.

"Tenemos mucha autonomía en lo que respecta a la gestión, al gasto, pero no tenemos autonomía respecto al ingreso. La capacidad fiscal de las comunidades autónomas, excepto en las forales, es menos que la de un ayuntamiento", ha sostenido el exdirigente socialista.

En este sentido, ha abogado por un modelo que contemple la "singularidad que responde a los elementos de carácter histórico" de Catalunya, sin copiar, ha dicho, los modelos forales.

"Tiene que suponer más recursos, más capacidad normativa y avanzar sustancialmente en los temas que tienen relación con la gestión, la recaudación y la inspección del conjunto de tributos", ha agregado.

"EXPLICAR SIN COMPLEJOS" LA SINGULARIDAD

Montilla se ha referido a la reforma del modelo de financiación del año 2009 que él lideró como presidente de la Generalitat y ha recordado que se hizo "en un momento de crisis económica muy dura, con la caída de los ingresos de todo el mundo".

"A pesar de eso, en aquel momento se acordó la financiación que fuimos capaces de hacer. Ahora es obvio que estamos en un mejor momento económico y tendría que favorecer la posibilidad de, no digo ser generoso, sino de ser justo", ha afirmado.

Así, ha pedido "explicar sin complejos" lo que supone un modelo de financiación singular y que Catalunya --textualmente-- ha sido y seguirá siendo solidaria, ante las críticas que dificultan la negociación.