Montilla sobre la mesa de diálogo: Torra "está en otra cosa, seguramente por razones electorales"

Cree que "la solución al tema de los presos favorecería el diálogo político"

BARCELONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat José Montilla ha asegurado sobre la mesa de diálogo sobre Catalunya que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "está en otra cosa, seguramente por decisiones que ha tomado por razones electorales".

En una entrevista en TV3 este viernes recogida por Europa Press, ha sostenido que sería bueno que esta mesa se pudiese reunir antes de que hubiese elecciones en Catalunya y ha recordado que así se ha manifestado por ambas partes.

"Cuando no se quiere negociar nadie dice que no quiere negociar, se ponen unas condiciones que el otro no puede aceptar", ha asegurado Montilla al ser preguntado por las exigencias de Torra de que el Gobierno fije un orden del día, y ha tildado este movimiento de tramposo.

Ha añadido que esta decisión es legítima pero ha criticado que no representa "a los intereses del país", sino solo a una parte, y ha defendido que la alternativa a un referéndum es dialogar, negociar y pactar.

"Cada parte debe entender que no puede ganar al 100% y que el otro tiene parte de razón. Eso es lo que está haciendo el Gobierno y una parte del Govern", ha afirmado el expresidente catalán, que ha sostenido que la vía unilateral ha llevado a una sociedad más dividida y una economía y un autogobierno más debilitados, en sus palabras.

Ha defendido que "cuando Catalunya ha avanzado en autogobierno es cuando ha habido gobiernos progresistas en España", y ha asegurado que en 2010 el Estatut acabó lesionado, pero es la base del autogobierno actual.

Al ser preguntado por si se ha vuelto a ver con los presos independentistas, el expresidente catalán ha dicho que se vio con algunos presos "hace un tiempo" y ha asegurado que la situación de estas personas es un grave impedimento para el diálogo.

"Es una grave limitación que condicionará el diálogo político. La solución al tema de los presos favorecería el diálogo político", ha afirmado Montilla, que ha agregado que no le toca a él decidir sobre estos asuntos y que le parece bien que se hable de todas las opciones y se encuentre una para solucionar este problema.

LA CONSTITUCIÓN Y EL REY

Montilla ha apostado por actualizar la Constitución y el papel de la monarquía: "Seguramente hace falta una reflexión sobre este aspecto y otros. La Constitución no solo se tendría que modificar para eso sino para otras cosas", y ha defendido que en España ha habido resistencia a actualizar la Carta Magna.

"Eso no es bueno. Hay que hacer debates con serenidad, no condicionados por la coyuntura", ha añadido el expresidente, que ha apostado por un planteamiento global para modificar la Consitución.

Preguntado por las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el Rey emérito, Montilla ha dicho que él también ve con "preocupación y perturbación" las informaciones sobre las actividades de Juan Carlos I, y ha afirmado que se trata de hechos graves que laminan la confianza de una persona que tuvo un papel fundamental en el Estado, en sus palabras.

Montilla ha señalado que el Rey emérito no tiene blindaje de por vida, ha dicho que los letrados del Congreso pueden emitir su posición pero "quien acabará decidiendo son los jueces", y ha añadido que habrá que ver qué hace la Fiscalía española y la suiza.

Sobre el Rey Felipe VI, Montilla ha asegurado que "hizo lo que tenía que hacer: renunciar a cualquier herencia que no sabe si tendría" y ha defendido que el monarca ha realizado iniciativas de cortafuegos, a su juicio, necesarias para la institución.

ENAGÁS

Sobre su incorporación en el consejo de administración de Enagás, Montilla ha defendido que lo hace como consejero independiente: "No voy representando a ningún fondo de inversión, sino como consejero independiente. No estoy obligado a dar cuentas a ningún grupo de presión".

Ha explicado que aceptó este cargo porque cree que tiene conocimiento y "las empresas buscan activos transversales" y ha insistido en que no ha entrado en el consejo de administración como consejero ejecutivo sino para intervenir en cuestiones de carácter general.

Montilla ha rechazado hablar sobre el futuro, al ser preguntado por si volverá a cobrar el sueldo de expresidente si deja Enagás, y ha dicho que no sabe "en qué situación personal" estará en ese momento.