Montilla ve a Catalunya mejor que hace un año porque "la tensión acumulada ha ido menguando"

Archivo - El expresidente de la Generalitat José Montilla, 15 de diciembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat José Montilla ha afirmado, en una declaración escrita con motivo de la Diada de Catalunya, que un año después que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, llegara al Govern, Catalunya está mejor porque "la tensión acumulada ha ido menguando".

A su juicio, ahora Catalunya puede afrontar diferentes retos como la mejora de los servicios públicos, la modernización de las infraestructuras, la lucha contra el cambio climático, la reducción de las desigualdades y el acceso a la vivienda, el fenómeno migratorio "y, especialmente, la mejora sustancial" de su autogobierno.

Ha advertido de la urgencia, la necesidad y la dificultad de estos temas, para los que ha considerado necesario dejar de lado la confrontación política y el cortoplacismo, pero ha avisado: "No es con prisas que vamos a resolver los retos importantes de nuestro autogobierno o los relacionados con la cohesión social del país".

En este sentido, ha abogado por grandes consensos que impliquen aceptar que existen proyectos políticos distintos y alianzas que permitan llevar a cabo los objetivos políticos: "Es necesario además disponer de aliados, convencerlos y acordar con ellos las medidas más adecuadas en cada momento".

Finalmente, ha señalado la vocación de autogobierno de Catalunya y su reconocimiento como sociedad diversa, y ha constatado la inestabilidad en el ámbito internacional y nacional.

"El Govern de Catalunya no dispone hoy de una mayoría parlamentaria estable. Tampoco el Gobierno de España ni la mayoría de los gobiernos de nuestro entorno europeo", ha dicho, pero ha pedido a los grupos parlamentarios que se mantengan exigentes, pero rechacen la tentación del bloqueo por razones estrictamente tácticas, en sus palabras.