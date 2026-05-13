El Montsant y la Serra de Prades (Tarragona) impulsan una formación de 60 horas en astronomía

Imagen de un momento de la formación - GOVERN DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Parc Astronòmic Muntanyes de Prades, junto al Parc Natural de la Serra de Montsant, la Diputación de Tarragona y el Ayuntamiento de Prades (Tarragona) ha organizado la XLII edición del curso de Monitors Starlight, una iniciativa de más de 60 horas de formación en astronomía, informa el Govern este miércoles en un comunicado.

El curso combina sesiones teóricas con actividades prácticas, observaciones nocturnas y dinámicas participativas, y ha incluido contenidos como el reconocimiento de constelaciones, el uso de telescopios y la lucha contra la contaminación lumínica para promover la concienciación sobre la conservación del cielo nocturno.

Esta iniciativa forma parte, además, de las acciones previstas por la comisión de seguimiento del plan de medidas específicas para la protección del cielo nocturno.