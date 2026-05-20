Montserrat defiende la ciencia como condición "de supervivencia" y celebra los 20 años del PRBB

Acto del PRBB por sus 20 años. - PRBB

BARCELONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, ha afirmado este miércoles que la ciencia "no es una estructura decorativa de las sociedades modernas, sino una de las condiciones de supervivencia", según ha dicho durante su discurso en el acto por el 20 aniversario del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).

Montserrat ha apuntado que en una época "marcada por la polarización, la desinformación y también por el escepticismo sobre las instituciones", las universidades y centros de investigación no deben reclamar la confianza a la ciudadanía, sino merecerla.

Asimismo, citando a Albert Einstein, ha insistido en que la ciencia no puede limitarse únicamente a producir conocimiento, sino que necesita una "brújula moral".

Sobre el PRBB, ha asegurado que "no solo es un conjunto de laboratorios de excelencia, es un pacto entre la ciencia y la sociedad".

COLLBONI

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido que la ciencia es una opción "querida, pensada, premeditada" y a la que se deben dedicar políticas públicas y recursos.

"La ciencia se ha convertido, por el contexto en el que vivimos, en una opción política, dado que hay otros que han querido politizar la ciencia negando sus capacidades de transformación, de mejora de la vida del ser humano en la Tierra o del propio planeta", ha afirmado Collboni.

El alcalde ha celebrado también que el litoral barcelonés no sea "como tantos otros litorales de muchas otras ciudades del mundo", con hoteles de lujo y grandes edificios de apartamentos, sino que esté al servicio de su gente.

JORDI CAMÍ

El director general del PRBB, Jordi Camí, ha asegurado que detrás de cada descubrimiento científico hay "una enorme estructura humana y tecnológica que es imprescindible para hacer posible la investigación", informa el Parc en un comunicado.

El PRBB cuenta con más de 1.700 trabajadores, de los cuales el 70% no son investigadores principales, sino profesionales dedicados a los servicios cientificotécnicos, la gestión de proyectos, el mantenimiento y la administración.

TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA

El parque evita presentar "grandes hojas de ruta sobre la ciencia del futuro" porque considra que la experiencia de los últimos 20 años demuestra que las grandes transformaciones tecnológicas llegan antes que la capacidad de predecirlas.

"En 2006 nadie podía imaginar muchas de las herramientas y procesos que hoy forman parte del día a día de los laboratorios", ha afirmado Camí.

Asimismo, ha señalado que intentar oponerse a la transformación que supondrá la IA es inútil: "Hará falta establecer marcos legales y éticos tan pronto como sea posible y acordar cómo podremos utilizar estas herramientas para acelerar el conocimiento científico de forma responsable".

COLABORACIÓN Y FLEXIBILIDAD

El director de Comunicación y Relaciones Institucionales del PRBB, Reimund Fickert, ha apuntado que, en su momento, era "muy poco habitual" compartir espacios, servicios, tecnología y cultura científica entre instituciones independientes.

Por su parte, el director de Infraestructuras del parque, Oliver Blanco, ha asegurado que, cada vez más, "la investigación necesita espacios flexibles donde la biología, la ingeniería y la tecnología trabajen conjuntamente".