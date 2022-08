Montserrat (PP) pide a Sánchez destinar fondos UE a la lucha contra enfermedades cardiovasculares

BARCELONA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que destine

fondos europeos a la lucha contra las enfermedades cardiovasculares y y pide "posicionarlas en el pódium" de prioridades sanitarias en

España y la Unión Europea.

Lo ha dicho en la 70 edición del Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, que se está celebrando en Barcelona, donde Montserrat ha insistido en utilizar los fondos UE en "planes concretos que mejoren la calidad de vida de las personas con este tipo de enfermedades y otras enfermedades graves", ha explicado el PP en un comunicado de este viernes.

Para ella, hay que "ser rigurosos en la ejecución de los fondos y no caer en la incompetencia de no ser ejecutados y acabar siendo una maraña burocrática que no que llegue a los ciudadanos" y urge a invertir estos fondos en mejorar y modernizar el sistema nacional de salud.

Además, ha recordado la importancia de la preparación para "una mayor y ágil respuesta sanitaria, económica y social ante futuras emergencias sanitarias", sin dejar de lado la prevención, la detección y el tratamiento de enfermedades como el cáncer o las

cardiovasculares.

"Ninguna pandemia puede frenar o dificultar la protección de la salud de los pacientes frente a las enfermedades", ha zanjado.