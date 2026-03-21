Montserrat (PP) ve una "pésima noticia" que Trump sugiera abandonar las bases militares en España

Archivo - La eurodiputada del PP Dolors Monsterrat durante un encuentro organizado por el Partido Popular Europeo, en el Hotel Eurostars Grand Marina, a 2 de octubre de 2025, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del PP Dolors Montserrat ha valorado que es "una pésima noticia" que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya sugerido que el ejército norteamericano debería abandonar las bases militares de Rota y Morón, así como las del resto de países de la OTAN que no estén colaborando en proteger el estrecho de Ormuz.

"Es una pésima noticia que se rompa un acuerdo de hace más de 30 años, un acuerdo de seguridad y de defensa que no solo afecta a España sino a toda Europa", ha dicho en declaraciones a periodistas en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) este sábado junto al presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, preguntada por las palabras de Trump.

En este sentido, Montserrat ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se inventa guerras diplomáticas, enfrentamientos diplomáticos, ya no solo con Estados Unidos sino con muchos países para tapar su corrupción, sus miserias y su desgobierno".

"Sánchez es un paria en Europa, ya no pinta nada, nadie le escucha, nadie cree en él ni nadie confía en él", ha sostenido, y le ha acusado de copiar las medidas del PP para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio.

Ha tachado de "teatro" el Consejo de Ministros de este viernes tras el que se anunciaron medidas como la bajada del IVA de los carburantes al 10%, y ha dicho que el Gobierno, que ve dividido y fracasado, debería convocar elecciones para que lidere el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

ALEJANDRO FERNÁNDEZ

Por su parte, Fernández ha reiterado su oposición a las propuestas del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, y ha insistido en una "bajada de impuestos inmediata".

"Todas estas historias que empiezan a través del Institut Català de Finances, unos préstamos blandos... y lo explican los empresarios, no lo explico yo, cuando se ha acabado de llenar el papeleo la crisis ya se ha acabado", ha zanjado.

Así, ha subrayado la petición del PP de bajar impuestos así como en la compensación a los transportistas y al sector agrario, y ha concluido: "La izquierda que había venido a salvar el mundo está desmantelando el estado del bienestar en Catalunya".