Montserrat (PPE) pide a la CE "respaldo urgente" al sector porcino por el brote de PPA

Archivo - La secretaria general del PPE y eurodiputada, Dolors Montserrat, - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, y la vicecoordinadora de Agricultura del PPE, Carmen Crespo, han registrado una batería de preguntas dirigidas a la Comisión Europea (CE) para reclamar un "respaldo urgente" y una actuación coordinada que proteja al sector porcino ante el brote de peste porcina africana (PPA).

En un comunicado este lunes, el PPE advierte del "bloqueo temporal de unos 120 certificados de exportación" que, dicen, genera una creciente inquietud en el sector.

Explican que España es el "primer productor de carne de cerdo de la UE y exporta anualmente en torno a 8.784 millones de euros" por lo que han alertado a la CE de un riesgo económico inmediato, textualmente.

En este contexto, han reclamado tanto al Gobierno como a la CE "activar instrumentos de apoyo financiero extraordinario" para ayudar a los ganaderos afectados y han pedido a Bruselas que aclare si prevén movilizar fondos europeos como los FEAGA, FEADER o la Reserva Agrícola de Crisis, además de instar al ejecutivo comunitario a valorar la introducción de flexibilizaciones temporales en las normas de ayudas de estado.

Montserrat ha afirmado que no se puede permitir que este brote "ponga en riesgo miles de empleos" y ha dicho que la CE debe actuar con la máxima urgencia, en sus palabras.

Por su parte, Crespo ha reclamado al Gobierno la "activación urgente de ayudas de la PAC, un mayor refuerzo de los servicios de sanidad animal y personal veterinario".

MECANISMOS DE COORDINACIÓN

Las eurodiputadas también han preguntado a la CE "si el Gobierno de España ha activado de forma inmediata los mecanismos de coordinación con Bruselas y con la Generalitat de Catalunya para reforzar los sistemas de control, gestión de fauna silvestre y bioseguridad" y han solicitado saber si el Gobierno ha pedido el envío de equipos europeos de evaluación veterinaria.

Asimismo, han reclamado a la CE que explique "qué acciones diplomáticas está llevando a cabo, junto al Gobierno de España, para evitar bloqueos comerciales desproporcionados".

En este sentido han pedido saber si el ejecutivo comunitario contempla activar "ayudas excepcionales de mercado" a fin de mitigar el impacto en el sector.