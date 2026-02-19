Montserrat y Sàmper destacan la investigación e impacto de las ciencias del espacio en Catalunya

Jornada de Recerca i Innovació Espacial este jueves en el Palau de Pedralbes de Barcelona - RECERCA I UNIVERSITATS

BARCELONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, y el de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, han destacado este jueves la investigación, el talento y el impacto empresarial de las ciencias del espacio en Catalunya.

En la Jornada de Recerca i Innovació Espacial, en el Palau de Pedralbes de Barcelona, Montserrat ha destacado que la investigación y la innovación en el ámbito espacial son "una palanca de transformación tecnológica, económica y social", informa la Conselleria de Investigación y Universidades en un comunicado.

Ha considerado que "hablar de espacio hoy ya no es hablar solo de exploración, es hacerlo también de seguridad, sostenibilidad, competitividad industrial y transformación digital", así como de datos que mejoran la toma de decisiones.

Por su parte, Sàmper ha cerrado el encuentro poniendo en valor que el sector espacial catalán es un ecosistema completo y en crecimiento: "Hay talento, hay innovación, hay empresas emergentes y consolidadas, y hay infraestructuras que permiten proyectos de primera línea".

Ha destacado la Estratègia Catalunuya Espai 2030, "la hoja de ruta del Govern que refleja la ambición del país de liderar el futuro del espacio desde la innovación, el talento y la colaboración público-privada, en consonancia con las estrategias europeas y españolas".

"DAR VISIBILIDAD" A LOS AGENTES DEL SECTOR

La Jornada de Recerca i Innovació Espacial, organizada por la Conselleria de Investigación y Universidades y el Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), con la Conselleria de Empresa y Trabajo, ha reunido a más de 200 agentes del sistema con el objetivo de "identificar y dar visibilidad" a los principales actores que configuran el ecosistema espacial catalán y fomentar sinergias.

La jornada ha comenzado con una exposición sobre investigación espacial y su transferencia e impacto; después se han celebrado mesas sobre investigación innovadora, infraestructuras científico-técnicas y "casos de éxito" de iniciativas industriales, y un debate sobre colaboración y transferencia en investigación espacial.