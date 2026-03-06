Moody's mantiene la calificación de Fluidra en Ba2 y mejora la perspectiva a positiva

Archivo - Fachada de la sede de Fluidra - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La agencia de calificación Moody's ha mantenido la calificación de Fluidra a Ba-1, y ha mejorado la perspectiva de la empresa a positiva, informa en un comunicado este viernes.

La agencia ha explicado que prevé una mejora del sector piscinas durante este año, lo que permitirá aumentar los ingresos de Fluidra y mantener "su posición de liderazgo".

Ha añadido que el cambio de perspectiva refleja la resiliencia operativa mostrada por la empresa a pesar de la ralentización del sector, y la previsión de que los datos de deuda de Fluidra seguirán mejorando.