Moody's mejora la calificación de Grifols a 'B1' con perspectiva 'estable'

BARCELONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Moody's Ratings ha mejorado la calificación de Grifols de 'B2' a 'B1' con perspectiva 'estable', lo que refleja "el desempeño operativo continuado de la compañía y la fortaleza de sus fundamentales de negocio", según la agencia.

La agencia ha elevado también la calificación de probabilidad de incumplimiento (PDR) de 'B2-PD' a 'B1-PD'; mejora las calificaciones de los instrumentos de deuda sénior garantizada de 'B1' a 'Ba3'; y mejora las calificaciones de los instrumentos de deuda sénior no garantizada de 'Caa1' a 'B3'.

El CFO de Grifols, Rahul Srinivasan, ha valorado que se reconoce "la ejecución continuada de Grifols, así como los avances en desapalancamiento y en la mejora del flujo de caja libre, que siguen siendo prioridades" de la compañía, ha informado este lunes en un comunicado.

Para la firma, la calificación 'B1' refleja su "sólida" posición de mercado, su escala y su integración vertical en productos derivados del plasma, y también tiene en cuenta "el actual nivel apalancamiento de la compañía, el nivel de inversión que requiere el negocio y las necesidades de capital circulante".

Respecto a la revisión de la perspectiva a 'estable', Grifols ha valorado que responde a la expectativa de Moody's de que la compañía "mantenga un sólido desempeño operativo y una gestión financiera prudente durante los próximos 12 a 18 meses".