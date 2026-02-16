Moody's mejora la calificación de Grifols a B1 con perspectiva estable

Archivo - Sede de Grifols en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Moody's Ratings ha mejorado la calificación de Grifols de B2 a B1 con perspectiva estable, lo que "refleja el desempeño operativo continuado de la compañía y la fortaleza de sus fundamentales de negocio", informa la empresa de hemoderivados en un comunicado este lunes.

Además, la agencia de calificación ha mejorado las calificaciones de probabilidad de incumplimiento (PDR) de B2-PD a B1-PD, de los instrumentos de deuda sénior garantizada de B1 a Ba3, y de los instrumentos de deuda sénior no garantizada de Caa1 a B3.

Grifols ha explicado que la calificación B1 "refleja la sólida posición de mercado de la compañía, su escala y su integración vertical en productos derivados del plasma", además de factores estructurales que impulsan la demanda y las elevadas barreras de entrada en el sector.

Además, tiene en cuenta el actual nivel de apalancamiento de la empresa, el nivel de inversión que requiere su negocio y las necesidades de capital circulante, y la perspectiva estable muestra que Moody's ve que Grifols mantendrá su desempeño durante los próximos 12 a 18 meses.

El ceo de Grifols, Rahul Srinivasan, ha explicado que esta decisión "reconoce la ejecución continuada de Grifols, así como los avances en desapalancamiento y en la mejora del flujo de caja libre, que siguen siendo prioridades para la compañía".