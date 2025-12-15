Moreno Bonilla pide al PP moderación: "La mayoría de ciudadanos están en una zona templada"

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla - Marcos Cebrián - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha recomendado este lunes al PP y a su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, usar la moderación como arma política, una forma de hacer que, según él, le ha funcionado en Andalucía: "La mayoría de ciudadanos están en una zona templada".

"Es verdad que a corto plazo es menos efectista, porque no te va a dar grandes titulares, pero a largo plazo es mucho más efectivo", ha afirmado en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press, y le ha recomendado a Feijóo esta vía, sobre quien dice que ya sabe cual es el camino a trazar cuando sea presidente del Gobierno.

Ha expresado que cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deje el cargo, "seguro que todo va a ser más fácil para evitar la polarización".

Ha asegurado que si Sánchez convoca elecciones en 2026 él hará lo mismo con las autonómicas andaluzas.

JUNTS

Ha señalado que hay "muchos" aspectos en el ámbito económico en que Junts coincide con el PP, un espacio de entendimiento ante el que confía que quizás se pueda seguir demostrando en los próximos años, en sus palabras.

Les ha afeado que hayan apostado por un independentismo que ha olvidado la defensa del catalanismo a través de la integración: "Del independentismo pasó a algo todavía peor, superando el marco estatutario y constitucional. Así no nos podemos entender. Pero cuando ha habido un partido catalanista que ha querido construir, sí lo hemos hecho".

Ha incidido en que hay un espacio catalanista que a nivel de representación política está vacío y que una parte de la población se siente "huérfana" en Catalunya.

Preguntado por el PP de Catalunya, ha remarcado que debe aspirar a ser un partido mayoritario, y los partidos mayoritarios, para él, están pegados a la tierra: "Significa identificarse con la singularidad de tu territorio. Catalunya es evidente que tiene un fuerte sentimiento de pertenencia, y además tiene una singularidad cultural, social y económica".