Moreno (CUP) critica que el acuerdo de financiación "no revierte el déficit fiscal y estructural"

La portavoz de la CUP, Su Moreno - EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la CUP, Su Moreno, ha criticado que el acuerdo de financiación alcanzado por ERC y el Gobierno "no revierte el déficit fiscal y estructural" de Catalunya, y ha añadido que, según ella, no se ha explicado el destino concreto de los 4.700 millones de euros anunciados.

Así lo ha dicho este lunes en rueda de prensa desde la sede del partido, en la que ha asegurado que "si no se cuestiona el modelo económico en Catalunya no hay ninguna garantía de más soberanía".

En esta línea, ha calificado el acuerdo de un "café para todos avalado por un partido que parece haber olvidado cuales son las demandas de la sociedad catalana", en referencia a ERC, y ha dicho, textualmente, que ha habido una falta de honestidad con las expectativas generadas.

Así, ha señalado que lo que está haciendo ERC es "ejercer de alumno aventajado de la Convergència de toda la vida" y ha añadido que esta propuesta se queda muy a medias, en sus palabras.

EMPRESA MIXTA RODALIES

También se ha referido a la constitución este lunes de la empresa mixta de Rodalies entre la Generalitat y el Estado lo que, dice, supone "otra renuncia" y ha pedido que la transferencia de Rodalies a Catalunya sea completa y efectiva.

"Lo que nos han puesto sobre la mesa es un Rodalies Catalunya que no deja de ser una maniobra de marketing, tenemos un nuevo nombre, una nueva marca, pero la participación mayoritaria continúa siendo de Renfe", ha señalado.

Así, ha llamado a los partidos catalanes a poner en el centro el debate sobre la independencia: "Si alguien quiere renunciar que renuncie, pero que no nos engañen", ha advertido.

PROTESTAS AGRICULTORES

Sobre las protestas de los agricultores catalanes contra el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur ha dicho que perjudica a los agricultores europeos y que "quien está ganando, como siempre, son los oligopolios agroindustriales".

"Queremos la soberanía alimentaria, para la protección de la tierra y la planificación democrática, para que el alimento sirva para esto, para alimentar al país y no para enriquecer a los oligopolios", ha insistido, y ha enviado un mensaje de apoyo a los agricultores movilizados en Catalunya desde la pasada semana.

ACTO NÚCLEO NACIONAL

También se ha referido al acto organizado el pasado sábado por la organización Núcleo Nacional (NN) en Sentmenat (Barcelona), que dio lugar a una concentración de 300 antifascistas contra los que, ha criticado, se produjeron "cargas policiales".

"No podemos aceptar que las fuerzas policiales acaben actuando como guardaespaldas de los movimientos de ultraderecha", ha señalado.