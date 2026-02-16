Moreno (CUP) critica que Illa ha reaparecido "sin ofrecer ni una sola solución"

La portavoz de la CUP, Su Moreno, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

Acusa al Govern de no dar "instrucciones claras" ante el temporal de viento BARCELONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la CUP, Su Moreno, ha criticado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por su discurso institucional en su reaparición al frente del Govern este lunes porque, dice, lo ha hecho "sin ofrecer ni una sola solución ni una sola nueva medida".

"El país no se construye solo con buena voluntad sino que se tiene que construir con hechos", ha expresado este lunes en rueda de prensa desde la sede de la formación.

Así, ha destacado que Catalunya "continúa en una situación absolutamente excepcional" que, a su parecer, no se puede normalizar, y ha criticado la falta de rumbo del Govern del PSC, textualmente.

"Hoy con una huelga de médicos, la semana pasada una huelga del sector de la educación y seguimos con una movilidad absolutamente nefasta", ha resumido, por lo que afirma que Catalunya, en sus palabras, se cae a trozos.

Preguntada por la petición de Junts de que Illa se someta a una cuestión de confianza en el Parlament ha remarcado que es el presidente quien debe presentarla: "Sí que es necesario poner sobre la mesa lo que está pasando en este país y si hiciera falta una cuestión de confianza no vemos problema".

BAJAS LABORALES

También se ha referido a la indicación de la conselleria de Salud de condicionar parte del presupuesto de los equipos de atención primaria a que no prescriban un exceso de días de baja laboral a los pacientes con patologías de salud mental y osteomusculares, lo que considera "un chantaje a los médicos de familia para que den altas a cambio de recursos".

"Nosotros esto pensamos que es lamentable e inadmisible", ha aseverado, y ha pedido a Illa que si quiere articular un discurso a favor de la sanidad pública lo primero que hace falta son políticas para defender esta sanidad, en sus palabras.

COMPRAS ESPECULATIVAS DE VIVIENDA

Al respecto de la propuesta de la CUP para prohibir las compras especulativas de vivienda ha detallado que la voluntad de la formación es que se debata junto con la propuesta de los Comuns para "situar algunas cuestiones más de fondo que la otra propuesta no contempla".

Así, ha explicado que la propuesta pone sobre la mesa "la necesidad de poder declarar zonas tensionadas" en toda Catalunya y pretende elevar a un 70% la reserva de suelo para construcción de vivienda pública en los planes de ordenación urbanística municipal.

TEMPORAL DE VIENTO

Sobre el temporal de viento que ha afectado a Catalunya en la última semana ha señalado que se ha visto un Govern "sin dar instrucciones claras a la población y que ha trasladado la responsabilidad directamente a los trabajadores".

Por ello, ha defendido "poner por delante la seguridad" y aplicar medidas para garantizarlo como un permiso retribuido universal ante este tipo de situaciones.