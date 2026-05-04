Moreno (CUP) exige la "liberación inmediata" de los activistas de la Flotilla detenidos en Israel

La portavoz de la CUP, Su Moreno, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la CUP, Su Moreno, ha exigido la "liberación inmediata" de los 2 activistas de la Global Sumud Flotilla detenidos por el Ejército de Israel, el español de origen palestino Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, y ha pedido a los gobiernos e instituciones internacionales dar una respuesta clara.

En una rueda de prensa desde la sede de la formación este lunes ha dicho que no se trata de una cuestión política sino de una "cuestión de derechos, de responsabilidad y de dignidad", ante una situación que, afirma, no se puede normalizar porque han sido detenidos sin garantías en aguas internacionales.

Moreno ha señalado que estas personas han "sido secuestradas mientras ejercían una acción de solidaridad" y ha criticado lo que considera una falta de respuesta de las instituciones que, remarca, deberían proteger los derechos humanos y el derecho marítimo.

También ha lamentado que los dos activistas "han sufrido maltrato" lo que considera inaceptable, y ha insistido en pedir su liberación y garantías para todos aquellos activistas a bordo de la Flotilla.

MANIFESTACIÓN POR LA FLOTILLA EN BARCELONA

En este sentido, ha pedido "explicaciones inmediatas por las cargas policiales absolutamente desproporcionadas" que, asegura, se llevaron a cabo durante una manifestación de apoyo a los integrantes de la Flotilla en Barcelona el pasado jueves, que acabó con dos menores detenidos.

Al respecto, ha criticado la "hipocresía" del PSC por, apunta, dar apoyo a la causa de Palestina pero cargar contra las expresiones de protesta.