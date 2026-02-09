Moreno (CUP) pide al independentismo de izquierdas aprovechar el momento ante un Govern "incapaz"

La portavoz de la CUP, Su Moreno, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

Afirma que el PSC "no trabaja por los intereses de Catalunya sino que lo hace por los intereses del PSOE" BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la CUP, Su Moreno, ha llamado al independentismo de izquierdas en Catalunya a aprovechar el momento ante un Govern que considera "incapaz" y que, afirma, no es útil a las necesidades de la gente, según ella.

Lo ha dicho este lunes en rueda de prensa desde la sede del partido, donde se ha referido a las fuerzas que prestan apoyo al ejecutivo: "No tiene sentido que sean las fuerzas que se dicen de izquierdas las que apuntalen este Govern inepto, ineficiente, ineficaz y absolutamente nefasto".

Así, ha señalado que "hay que abandonar las vías muertas de negociación y pacto con el Estado" y que es necesario un nuevo envite independentista, textualmente.

"Solo con la independencia estaremos en condición de cubrir las necesidades materiales de la población catalana", ha sentenciado.

En este sentido, preguntada sobre las declaraciones del alcalde de Girona, Lluc Salellas, que ha defendido que haya una candidatura independentista y de izquierdas catalana para las elecciones generales, ha explicado que los "esfuerzos de la CUP están centrados 100% en una apuesta municipalista transformadora" y ha añadido que la fuerza del independentismo de izquierdas se debe enfocar hacia Catalunya, en sus palabras.

CRÍTICAS AL PSC

Ha asegurado que el Govern del PSC "no trabaja por los intereses de Catalunya sino que lo hace por los intereses del PSOE" por lo que, ha dicho, es un ejecutivo, según ella, atado de pies y manos por el Gobierno.

"Los catalanes no merecemos esto. No merecemos que el país sea una moneda de cambio para la estabilidad de España", ha añadido, y ha afirmado que el Govern es más débil de lo que quieren hacer creer, textualmente.

Así, ha criticado a diversos consellers del Govern, entre ellos el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig que, dice, ignora a los agricultores; a la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, porque "se está demostrando profundamente incapaz" de gestionar la movilidad y a la consellera de Interior, Núria Parlon, de la que ha dicho que ha mostrado incapacidad de gobernar el cuerpo de Mossos d'Esquadra, en sus palabras.

RODALIES

Sobre la situación de Rodalies se ha referido a las manifestaciones del pasado sábado en Barcelona que, sostiene, sirvieron para reivindicar "de manera inequívoca mañana y tarde que la independencia es la única vía para garantizar la movilidad".

Así, ha insistido en la "necesidad de recuperar el independentismo de base popular que tenga la capacidad en los tiempos actuales de incorporar todas las demandas" no solo en el ámbito de Rodalies sino para el conjunto de los servicios públicos.

Así, ha defendido no dar "un solo euro más" a proyectos como la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, garantizar el derecho a la vivienda y la alimentación y desconcertar, en sus palabras, la sanidad y la educación.