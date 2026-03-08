Moreno (CUP) reivindica el feminismo para combatir a la derecha y a la extrema derecha

La portavoz de la CUP, Su Moreno - KIKE RINCON / EUROPA PRESS

BARCELONA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la CUP, Su Moreno, ha reivindicado este sábado la fortaleza del movimiento feminista en las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer y ha llamado a confrontar los discursos de la derecha y la extrema derecha.

En declaraciones antes de la manifestación del 8M en Barcelona, ha asegurado que el feminismo "sigue fuerte y arraigado", y ha destacado que las movilizaciones no solo se celebran en Barcelona, sino también en distintos puntos de Catalunya.

Moreno también ha pedido a la derecha y a la extrema derecha que "dejen de manipular e imponer debates estériles y falsos", defendiendo que es necesario confrontar estos discursos para no desviar la atención del hecho de que el machismo sigue vigente en la sociedad.