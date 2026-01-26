Moreno (CUP) tacha de "inaceptable" la situación de Rodalies y pide la dimisión de Paneque

La portavoz de la CUP, Su Moreno, junto con los diputados en el Parlament Pilar Castillejo, Dani Cornellà, Laure Vega y Xavier Pellicer - EUROPA PRESS

Llama a la población a "decir basta, a movilizarse por un transporte público digno y eficiente" BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la CUP, Su Moreno, ha tachado de "inaceptable" la situación de Rodalies tras los cortes e incidencias en la red durante la última semana y ha pedido la dimisión de la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque.

"La Catalunya del PSC se cae a trozos y actualmente estamos ante una crisis de movilidad que no tiene precedentes", ha asegurado este lunes en rueda de prensa desde la sede de la formación, acompañada por la presidenta de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo, y los diputados Laure Vega, Dani Cornellà y Xavier Pellicer, que se han reunido este lunes por la mañana con miembros de la dirección nacional del partido.

Moreno ha criticado que los servicios públicos en Catalunya están "maltratados, saqueados, tensionados y descuidados" y ha añadido que la movilidad es, según ella, solo la punta del iceberg de unos servicios públicos que están al límite, textualmente.

Así, ha dicho que la gestión del Govern está siendo, en sus palabras, nefasta: "Nos encontramos ante una fatalidad, sobre todo ante una falta de mantenimiento, de precariedad crónica y dejadez institucional que es una vergüenza", ha sentenciado.

Según ella, el Govern ha "agravado la situación generando confusión, dando información errónea, escondiéndose o directamente mintiendo" y ha criticado que, a su parecer, se ha querido dar una imagen de calma y negar la gravedad de la situación.

INVERSIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA

Ha criticado que "Madrid se lleve el 48% de las inversiones y Catalunya solo el 16%" y ha sostenido que Catalunya está oprimida por un Estado y un sistema económico injusto, textualmente.

En esta línea, ha dicho que entre 2015 y 2022, del total presupuestado en inversión ferroviaria para Catalunya, "solo se ejecutó aproximadamente una tercera parte", lo que ha calificado de patrón estructural.

Así, ha dicho que "no es posible tener servicios de calidad en el marco del Estado español y la independencia es más necesaria que nunca", por lo que ha llamado a los partidos independentistas a trazar una nueva estrategia de confrontación con el Estado, en sus palabras.

LLAMADA A LA MOVILIZACIÓN

También ha hecho una llamada a la sociedad a "decir basta, a movilizarse por un transporte público digno y eficiente" y pedir medidas urgentes.

"Ni un euro más para la ampliación del aeropuerto, ni un euro más a los macroproyectos al servicio del turismo, ni un solo euro más para ampliar la alta velocidad española mientras los trabajadores del país sufren cada día el suplicio que es ir en Rodalies", ha zanjado.