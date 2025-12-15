Moret (PSC) afirma que las banderas del feminismo y contra la corrupción son "vigentes" en el PSOE

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en una rueda de prensa desde la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha defendido que las banderas que el PSOE ha defendido como el feminismo o la lucha contra la corrupción, siguen "vigentes", a pesar del avance en las investigaciones de algunos casos de corrupción y otros de acoso sexual en el PSOE.

"El Partido Socialista es un partido que refleja mejor que nadie cuáles son las realidades sociales y la sociedad en la que estamos insertados. Esto quiere decir que las banderas siguen vigentes y que la bandera del feminismo y la bandera en contra de la corrupción siguen vigentes", ha defendido este lunes en una rueda de prensa desde la sede del partido.

Esto no significa, ha dicho, que no tengan que "afrontar dificultades", pero que la diferencia en la respuesta es que se ha asumido con claridad la situación y se han tomado decisiones valientes y contundentes, en sus palabras.

Ha mantenido que el PSC, así como el PSOE, mantienen el principio de tolerancia cero frente a la corrupción, y ha sostenido que "no hay ningún otro partido con una hoja de ruta más importante y con las credenciales más claras en el ámbito del feminismo".

Preguntada por cómo se puede reconstruir la confianza en la ciudadanía ante esta situación, ha respondido que trabajando y actuando: "Se recupera tomando decisiones, estando al frente, dando la cara y generando credibilidad".

CRÍTICAS

Sobre las críticas de otros partidos y sobre si han sentido vergüenza por lo conocido las últimas semanas, ha replicado que se siente vergüenza "cuando se está en una fuerza política que niega las violencias machistas y no acompaña a las mujeres".

En este sentido, ha dicho que los socialistas cuentan con un historial positivo en este ámbito y que han sido "pioneros" en las instituciones en las que han estado al frente en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres.

CONTINUIDAD DE LA LEGISLATURA

Respecto a la continuidad de la legislatura española, ha dicho que el Gobierno de España está funcionando, y está funcionando bien, y que así debería de seguir siendo, y ha dicho que la decisión de hacer cambios en el Ejecutivo corresponde, eventualmente, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sobre las dudas de algunos socios de investidura ante esta situación, ha afirmado que desde el PSC no abrirán "la puerta a Vox nunca", porque precisamente la negación del feminismo es lo que caracteriza a la ultraderecha, en sus palabras.

FINANCIACIÓN SINGULAR

Moret se ha referido también a la negociación sobre la financiación singular para Catalunya, preguntada por si el contexto actual es bueno para cerrarla, y ha respondido que, más allá del momento, su cometido es "obviar los ruidos, obviar los mensajes intencionados que generan problemas donde no los hay".

En este sentido, ha asegurado que siguen trabajando para cerrar el acuerdo que se incluía en el acuerdo de investidura con ERC, y se ha mostrado optimista: "Tenemos claro que próximamente este contexto será una realidad", ha zanjado.

TRANSPORTE PÚBLICO

Finalmente, respecto a las bonificaciones al transporte público y la exigencia de sus socios en el Parlament --ERC y Comuns-- de mantenerlas para 2026, ha dicho que el PSC entiende que la promoción del transporte público es una prioridad, pero ha rechazado ultimátums.

"No entendemos de ultimátums ni de amenazas, entendemos de acuerdos, de pactos que mejoran la vida de la gente", ha dicho, en respuesta a los Comuns, que han asegurado que si no se mantienen los descuentos no negociarán con el Govern los Presupuestos.