Moret (PSC) afirma que la crisis en Rodalies no es "incompatible" con negociar los Presupuestos

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en una rueda de prensa desde la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmado este lunes que la crisis de movilidad por la situación en Rodalies no es "incompatible" con negociar los Presupuestos con sus socios de investidura, ERC y Comuns.

"No es incompatible ni ha de impedir que se mantengan los espacios de negociación y los espacios de trabajo conjunto con los socios de investidura que intenten garantizar entornos que faciliten nuevos acuerdos", ha defendido en una rueda de prensa desde la sede del partido.

Ha sostenido que, desde la investidura del presidente, Salvador Illa, han mantenido un espacio "estable y continuo de confianza" con sus socios, que se mantiene, aunque no hay calendario para el inicio de las negociaciones presupuestarias.

Ha admitido que, en este momento, "todo el mundo está centrado en buscar las soluciones" a la crisis de Rodalies, y que es la prioridad, pero que no es incompatible con que se puedan iniciar estas reuniones.

"ACUERDO DE PAÍS"

Respecto al "acuerdo de país" que el Govern propuso la semana pasada a las fuerzas políticas para resolver la situación de Rodalies, ha dicho que entienden que "todo el mundo estará interesado en participar" del mismo, y preguntada por si también lo cree de Junts, ha dicho que no dan a nadie nunca por perdido, en sus palabras.

"Especialmente partidos políticos que han gobernado durante décadas este país, y que justamente tienen claro cuáles han sido sus responsabilidades al respecto. Seguro que son conscientes, como han estado en el Govern durante décadas y han tenido que asumir el liderazgo de este servicio, que serán positivos y propositivos", ha sostenido.

Sobre la petición de los partidos de que la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, dimita, por parte de unos; o deje alguna de sus varias responsabilidades, por parte de otros, ha respondido que "en ningún momento" se ha planteado cualquiera de estas posibilidades.

MANIFESTACIONES

Preguntada por las manifestaciones convocadas para el fin de semana por Rodalies, ha dicho que los convocantes y todo el mundo tiene "todo el derecho de manifestar públicamente las reivindicaciones que consideren oportunas", pero que ve al Govern centrado en solucionar la situación.

A la vez, ha advertido que la situación en Rodalies, como en la educación o la salud --sectores en que se han convocado huelgas este febrero--, acumulan problemas desde hace tiempo: "No son problemas que se hayan producido en el último año y medio. Son problemas que acumulan déficits desde hace décadas".

INSULTOS A SÁNCHEZ

Se ha referido también a los insultos que recibió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un míting en Teruel, por parte de una edil del PP en un municipio de Valencia, lo que a su parecer constata que los populares han "perdido el rumbo" y todo el sentido de estado.

"El PP sólo sabe protagonizar expresiones vinculadas con la confrontación, con el insulto, con la amenaza, y no tiene nada más que aportar al país, más que aportar a los españoles y a las españolas, nada más que aportar a los catalanes y a las catalanas", ha lamentado.

ILLA Y NIUBÓ

Finalmente, ha mandado un mensaje de apoyo tanto a Illa como a la consellera de Educación y FP, Esther Niubó, que se someterá próximamente a un tratamiento quirúrgico, y les ha deseado en ambos casos una pronta recuperación y que se puedan reincorporar a sus responsabilidades "lo más pronto posible".

En el caso de Illa, ha especificado que está lúcido, pero que su enfermedad necesita un proceso para superarse, ha señalado que tiene el alta hospitalaria, pero no médica, y que sigue "en tratamiento, con la baja médica, y recuperándose".