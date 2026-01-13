Moret (PSC) apela al "sentido de país" y la responsabilidad de Junts para su aval a la financiación

Archivo - La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha apelado al "sentido de país" y a la responsabilidad de Junts, y ha confiado textualmente en que, llegado el momento, asumirán su responsabilidad de dar apoyo al modelo de financiación autonómica pactado entre el Gobierno, el Govern y ERC.

"Estoy convencida de que llegará un momento en el que asumirá su responsabilidad de apoyar un modelo de financiación que tiene muchas bondades y que es bueno para Catalunya", ha dicho en una entrevista en 'Ser Catalunya' recogida por Europa Press.

Ha dicho que en Catalunya hay un clamor generalizado de los agentes sociales y económicos y de muchas voces acreditadas que se muestran favorables a este acuerdo porque tiene "muchas bondades en favor de la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos".

Preguntada por si han pedido reunirse con el líder de Junts, Carles Puigdemont, para que prospere, como ha hecho el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha dicho que de momento no lo han hecho, pero que no depende de ella y no lo ha de decidir ella.

Sobre la posición de Foment del Treball, que tildó el acuerdo de insuficiente, Moret se ha mostrado sorprendida "no solamente por el contenido, sino por la forma" en que se produjo la crítica, y ha emplazado a los representantes patronales a que aprecien la concreción y los detalles del acuerdo que, según ella, recoge los elementos singulares de Catalunya.

"Estoy convencida también de que harán este análisis serio y riguroso. Si nos posicionamos siempre entre el 0 y el 100, y siempre vamos a máximos, las posiciones maximalistas nunca terminan en nada, y entre el todo y el nada siempre acabas en el nada", ha advertido.

IRPF A PROPIETARIOS

Sobre la medida anunciada por el Gobierno de eximir del IRPF a los propietarios de vivienda que no aumenten el precio de sus alquileres, y las críticas de Sumar a la propuesta, la portavoz del PSC ha respondido que no hay dudas de que se están buscando soluciones progresistas en el ámbito de la vivienda y que tiene el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda.

"El Gobierno de España no es un gobierno frívolo que toma medidas de forma frívola. Imagino que esta medida, antes de anunciarla, se habrá estudiado, analizando sus impactos", y ha añadido que el Ejecutivo tiene el deber de proponer medidas posibilistas y realistas, en sus palabras.

Respecto a la posibilidad de prorrogar los alquileres al precio actual, ha dicho que es una medida que se puede analizar y, si es viable, tenerla en cuenta: "Debemos analizarlo. Es una propuesta que acaba de ponerse sobre la mesa, ya quien le toque analizarlo, tendrá que analizar si es viable y realmente tiene un impacto positivo".