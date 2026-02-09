Moret (PSC) asegura que buscarán acercar posturas con los Comuns en Presupuestos y avanzar con ERC

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, durante una rueda de prensa, en la sede del PSC, a 9 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) Moret ha admitido los malos resultados electorales de los socialistas en Aragón y ha resp - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha asegurado que enfocan la reunión de este lunes con los Comuns por los Presupuestos con voluntad de acercar posturas y de buscar consensos y acuerdos, a la vez que siguen queriendo avanzar con ERC.

"La voluntad es crear un espacio de negociación positiva que permita conseguir o acercarnos lo más posible para que el Govern disponga de unos buenos Presupuestos", ha explicado en rueda de prensa horas antes de la reunión con los Comuns.

NO CONCRETA PLAZOS

Sobre si ve viable cerrar un acuerdo con los Comuns y ERC en una semana para que las cuentas se aprueben antes del 31 de marzo, Moret se ha limitado a exponer que el Govern pondrá sus propuestas sobre la mesa y ha rechazado concretar plazos y calendarios.

"Cuando los acuerdos estén maduros y se produzcan, y hay el clima adecuado, se comunicarán", ha subrayado la portavoz socialista, dejando claro que acompañarán al Govern en lo que necesite para implementar las políticas públicas que sean necesaria y que garanticen unos servicios públicos de calidad.

IRPF

Al preguntársele por la propuesta de ERC en el Congreso para que Catalunya pueda recaudar el 100% del IRPF, ha insistido en seguir trabajando en los espacios de diálogo que tienen para avanzar "en acuerdos directamente vinculados con los pactos de investidura".

"Cuando llegue donde tenga que llegar, entonces ya veremos. Hoy no estamos aquí", ha añadido al respecto.

RODALIES

Además de reivindicar que el Govern está buscando "soluciones" para resolver el servicio de Rodalies, ha reclamado la importancia de que se cumplan los servicios mínimos en la huelga de maquinistas de este lunes.

"Los servicios mínimos deben cumplirse porque están incluidos en el derecho a la huelga y afectan a los ciudadanos"; ha señalado Moret, que también ha manifestado su respeto por las manifestaciones que se celebraron y por las críticas recibidas.