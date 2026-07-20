Moret (PSC) defiende una "línea de continuidad" en el cambio de conseller de Derechos Sociales

Archivo - La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha defendido la "línea de continuidad" nombrar al secretario general de Derechos Sociales de la Generalitat, Raúl Moreno, conseller de Derechos Sociales en sustitución de Mònica Martínez Bravo.

Moret ha negado este lunes en rueda de prensa que el cambio responda "a ningún tipo de crisis" ni de cuestionamiento del trabajo de Martínez Bravo, sino que ha sido una decisión personal de la consellera.

Le ha agradecido su trabajo, ha afirmado que Moreno será un "digno" representante del Govern y ha destacado su trayectoria en el ámbito social.

AMNISTÍA Y PANEQUE

Sobre el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la Ley de Amnistía, ha resaltado que la sentencia refuerza la constitucionalidad de la norma y que no hay "ningún obstáculo democrático" que impida su aplicación.

Ha lamentado las críticas de PP y Vox a la ley: "No están por generar convivencia, por generar diálogo, por devolver a la política lo que no debía salir de la política, sino todo lo contrario. Están preparados para confrontar, para generar odio y confrontación entre territorios y entre personas".

Preguntada por si la consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, será la candidata del partido a la alcaldía de Girona, ha respondido que aún no está decidido y que el candidato se hará público este noviembre o en febrero de 2027, tras los Consells Nacionals previstos para esas fechas.