Moret (PSC) dice que deberán estudiar la ley de ERC sobre el IRPF: "Estamos en el kilómetro 0"

Afirma que cada uno decide los instrumentos en el "objetivo absolutamente consensuado" de la financiación

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha dicho que respetan la proposición de ERC para habilitar legalmente a las comunidades autónomas de régimen común a poder recaudar el IRPF, pero que deberán estudiarla: "Estamos en el kilómetro 0", ha dicho en una rueda de prensa este lunes desde la sede del partido.

"Como toda la vida, cuando se propone y se aporta una proposición de ley y se registra en el Congreso, debe analizarse, estudiarse, valorarse. Acabamos de conocer los términos en los que se ha hecho público", ha sostenido, sin concretar si apoyarán o no el texto cuando se vote.

Ha dicho que cada formación decide cuáles son los instrumentos que pone sobre la mesa con tal de que se cumplan los acuerdos para conseguir la financiación singular para Catalunya, que sí es "un objetivo absolutamente consensuado".

Ha augurado que habrá diferentes posiciones y que se deberá trabajar para alcanzar acuerdos, pero ha descartado divergencias entre PSC y PSOE en este sentido, porque el PSOE "comparte y no solamente ha avalado" el acuerdo de investidura de Salvador Illa, que recoge este planteamiento.

SEGUIMIENTO DE LOS PACTOS

Moret ha contestado a las acusaciones de los Comuns de incumplimientos a los pactos de investidura y para los suplementos de crédito, en concreto en el ámbito educativo, y ha afirmado que "se ha avanzado en muchos de los planteamientos" y que son temas que son complicados y requieren su tiempo, en sus palabras.

En este sentido, ha dicho que "siempre" están abiertos a reuniones con los socios para evaluar, hacer balance y buscar acuerdos, en referencia a la petición de una reunión de seguimiento de pactos por parte de los Comuns.

FEIJÓO Y TELLADO

Finalmente, la portavoz se ha referido a las declaraciones de este fin de semana del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de su secretario general, Miguel Tellado, contra el Gobierno, y les ha acusado de renunciar a ser un partido de estado: "Es un PP que hace de ultraderecha y, por tanto, lo que hace es contribuir al crecimiento de la ultraderecha", ha valorado.

Ha considerado que se dedican más a degradar la política y a instalarse en el insulto y la amenaza, en vez de ejercer su responsabilidad como principal partido de la oposición, y ha asegurado que utilizan cualquier medio para tratar de "derrocar" al Gobierno y a su presidente, Pedro Sánchez.