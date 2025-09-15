Moret (PSC) dice que el Govern está trabajando "como corresponde" en una aproximación presupuestaria

Archivo - La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha dicho este lunes que le consta que el Govern y la conselleria de Economía están trabajando "como corresponde" para hacer una aproximación presupuestaria.

En una rueda de prensa desde la sede del partido ha asegurado que no tiene "más información ni del calendario ni las fechas", y que tendrá que ser el Govern quien se pronuncie.

Preguntada por la financiación singular ha dicho que siguen trabajando "en la misma línea" y ha asegurado que en ningún momento se les ha comunicado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esté trabajando en una propuesta de financiación alternativa.

"Es un proceso de cambio estructural complejo porque estamos cambiando el modelo de financiación en nuestra casa y, evidentemente, tenemos que encajarlo con un proceso de negociación a tres bandas", ha dicho sobre las negociaciones.

Ha añadido que la negociación está abierta "con la voluntad conjunta de llegar a consensos y acuerdos de pacto".

PROTESTAS EN LA VUELTA

Sobre las protestas en Madrid contra el paso de la Vuelta a España, Moret ha dicho que no lo valoran sino que "se sitúan en el punto de partida", que es, a su parecer, poner el nombre que le corresponde a la situación y hablar de un genocidio, textualmente.

"Estamos hablando de más de 63.000 personas muertas, de 150.000 personas heridas y de 250.000 personas en riesgo de desnutrición", ha puntualizado.

Ha señalado que lo que les preocupa es como la derecha y la ultra derecha intentan "justificar y negar" estas cifras y que, en vez de sumarse a la acción del Gobierno, según ella, justifican un genocidio público.

Sobre la propuesta realizada por los Comuns de expulsar a las empresas israelíes del Mobile World Congress ha dicho que "la propuesta debe seguir su curso" y que no puede decir si prosperará.

ELIMINACIÓN DE PISOS TURÍSTICOS

Ha querido destacar, por otra parte, el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de eliminar "casi 8.000 viviendas" de uso turístico que, dice, pasarán a convertirse en viviendas para los ciudadanos y ciudadanas.

"Una vez más, es una demostración clara del compromiso del Gobierno de España, del Gobierno progresista de Pedro Sánchez, con los derechos fundamentales de la ciudadanía", ha resumido.

También ha recordado que el PSC celebrará este domingo la Festa de la Rosa en la Pineda de Gavà (Barcelona), que será "el inicio del curso político del PSC", con la participación del presidente Sánchez.