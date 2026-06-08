Moret (PSC) explica el uso de recursos públicos para la visita del Papa como "con cualquier mandatario"

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria del PSC y portavoz del partido, Lluïsa Moret, ha explicado el gasto de recursos públicos para la visita del papa León XIV como "con cualquier mandatario de máxima relevancia" y como jefe de Estado, tras las críticas de partidos como los Comuns o la CUP.

En rueda de prensa este lunes desde la sede del partido, ha dicho que valoran muy positivamente la cisita, y ha sostenido que el Pontífice "merece tener el recibimiento como cualquier otro representante de máximo nivel a nivel internacional".

Según Moret, se trata de una visita histórica que permitirá proyectar a Catalunya "como una sociedad abierta, como una sociedad segura y comprometida con los valores del diálogo" y con la cultura, por la puesta en valor del legado del arquitecto Antoni Gaudí y la Sagrada Família de Barcelona.

Ha señalado que los socialistas tienen sintonía en varios de sus planteamientos, y preguntada por las palabras de este mismo lunes en el Congreso de los Diputados sobre el aborto y la eutanasia, ha dicho no las comparten.

"Compartimos aquellas que tienen sintonía con nuestros planteamientos. Y esa sintonía habla de paz, de diálogo y de justicia social. Hay cosas, evidentemente, que no compartimos, como con tantos otros representantes internacionales".