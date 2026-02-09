Moret (PSC) lamenta el mal resultado socialista en Aragón y culpa al PP de "fortalecer" a Vox

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha lamentado los malos resultados electorales de los socialistas en Aragón y ha responsabilizado al PP de "fortalecer" a Vox con su acción y por anticipar elecciones en algunas comunidades autónomas.

"Ha sido un fracaso absoluto de (Jorge) Azcón y de (Alberto Núñez) Feijóo. La estrategia del PP ha fracasado porque da rédito y fortalece a la ultraderecha comunidad a comunidad", ha destacado en rueda de prensa.

Así, ha pedido a los populares que cambien de estrategia y su "mirada tacticista" con la que, a su juicio, sólo han conseguido depender aún más de Vox y estar condenados a posiciones cada vez más reaccionarias y autoritarias, ha dicho textualmente.

Pese al resultado de la candidata socialista, Pilar Alegría, en Aragón, ha querido enfatizar el esfuerzo y la campaña que ha llevado a cabo, "muy centrada en los intereses" de sus ciudadanos.

También ha celebrado "la gran victoria de la socialdemocracia" en las elecciones de Portugal en un contexto en el que, según Moret, cada vez ganan más peso las posiciones autoritarias y conservadoras.