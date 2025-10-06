Moret (PSC) niega "financiación irregular o ilegal" del PSOE, tras el informe de sobres a Ábalos

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en una rueda de prensa desde la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha negado que en el PSOE haya habido "financiación irregular o ilegal", tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guarda Civil en el marco del 'caso Koldo' que refleja que el partido habría pagado con dinero efectivo en sobres al exministro de Transportes José Luis Ábalos.

"Nos remitimos y compartimos plenamente las explicaciones que ha dado el PSOE en este sentido, y entendemos clarísimamente que estas explicaciones lo que dejan claro es que no existe una financiación irregular o ilegal con relación al PSOE", ha dicho en una rueda de prensa este lunes desde la sede del PSC.

Moret ha dicho que en la reunión de la dirección del partido no han hecho un análisis exhaustivo del informe, pero ha defendido "total transparencia y total colaboración con la Justicia para que se aclaren lo antes posible estas situaciones".