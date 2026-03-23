Moret (PSC) no ve resentida la confianza con ERC: "Nadie se ha levantado de la mesa"

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha asegurado este lunes que no ve resentida la confianza ni las relaciones con ERC por la nueva negociación del proyecto de Presupuestos: "Nadie se ha levantado de la mesa".

En rueda de prensa, ha explicado que toda negociación pasa por momentos de discrepancias: "Pero yo pondría en valor que nadie se ha levantado de la mesa, nadie ha hablado de romper relaciones y todos tienen claro que el espacio de relación política entre ERC y PSC es estratégico para el país".

Al preguntársele si tienen prevista una reunión con los republicanos esta semana, ha constatado que tienen un espacio de trabajo conjunto y, aunque ha evitado hablar de posibles calendarios, ha defendido que lo más importante es que ambas partes quieren aprobar las cuentas.

Sobre el paquete de medidas aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez por las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo, Moret ha reafirmado la posición del "no a la guerra" y el compromiso de los socialistas con la paz ahora y en los anteriores conflictos como el de Ucrania y Gaza.

También ha reivindicado el paquete de medidas que presentará esta semana el Govern para "contrarrestar y minimizar" los impactos sociales y económicos del conflicto bélico.