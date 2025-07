Moret (PSC) rechaza lecciones del PP tras el caso Montoro: "No han dado explicaciones"

Cree que Sánchez puede agotar perfectamente el mandato: "¿Por qué tiene que acabar antes de tiempo?"

BARCELONA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha rechazado que el PP dé lecciones a los socialistas sobre corrupción porque ve diferencias sustanciales en la respuesta que da cada formación a casos que les afectan, y cree que los populares "no han dado explicaciones" sobre el caso Montoro.

"Son el único partido español que ha sido condenado por corrupción en este país, y ante un caso flagrante y con informaciones muy graves respecto a un ministro del PP, la respuesta que hemos obtenido ha sido, en su momento dar lecciones, pero cuando tocaba no han dado explicaciones", ha criticado en una entrevista de Europa Press.

Ha pedido a los populares que den la cara, algo que dice ya deberían haber hecho, y explicar lo sucedido en este caso: "Explicar qué ha pasado, tomar decisiones y sobre todo ser claros y contundentes de cómo afrontar los casos de corrupción en su casa. Y creo que no ha sido así".

RESPUESTA "INMEDIATA"

Sobre el caso Cerdán, ha lamentado que existan casos de corrupción, pero ha insistido que lo que marca la diferencia es la respuesta que se da, y ha destacado la respuesta del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que asegura que "fue inmediata, contundente y clara".

Ha abogado por la tolerancia cero con la corrupción, ha destacado las medidas del plan anticorrupción y las medidas orgánicas adoptadas por el PSOE, y ha subrayado que Sánchez pidió perdón, lo que demuestra, a su juicio, que "asumir los errores en política no es un signo de debilidad, sino un signo de honestidad".

"NO HAY NADA" DE ILLA

Preguntada por si mantiene que el presidente de la Generalitat y líder del PSC, Salvador Illa, no está implicado en la trama, ha respondido que no, y ha recordado que en mayo de 2024 dio explicaciones en el Congreso y el Senado sobre su paso por el ministerio, para dejar claro que no tenía relación con ninguna irregularidad: "No hay nada".

Ha añadido que Illa tampoco ha tenido problema en dar explicaciones en el Parlament, y le ha definido como un político honesto: "No conozco a nadie más honesto que Salvador Illa, y que represente mejor los valores de la nobleza de la política, y que esté más implicado y más comprometido con su partido y también con su país. Por tanto, no tenemos ningún miedo ni tenemos ninguna preocupación en este sentido".

Ha descartado que sea un riesgo para el PSC mostrar un apoyo claro a Sánchez en este momento, porque dicha posición se basa en dos lógicas: en compartir su "acción de gobierno impecable" con sus políticas públicas transformadoras y en compartir su respuesta ante los presuntos casos de corrupción.

FUTURO DE LA LEGISLATURA

Sobre el futuro de la legislatura española, ha afirmado que Sánchez "puede agotar perfectamente el mandato" por su hoja de ruta impecable, en sus palabras, y por ser un ejecutivo que ha gobernado y que ha tomado decisiones valientes, siendo capaz de llegar a acuerdos.

"Si esto ha funcionado, ¿por qué tiene que acabar antes de tiempo?", se ha preguntado, y ha señalado que políticas como la reforma laboral, el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) y de las pensiones, entre otras medidas, han sido objetivamente buenas para los españoles.