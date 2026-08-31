Moret (PSC) insta a la izquierda a no caer en "tentaciones" de la derecha sobre inmigración

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, este lunes en una rueda de prensa- EUROPA PRESS

BARCELONA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha advertido a las fuerzas políticas de izquierdas de que no deben caer en "tentaciones" de la derecha y la ultraderecha respecto a la inmigración.

Lo ha dicho en una rueda de prensa este lunes preguntada por las palabras del líder de ERC, Oriol Junqueras, sobre la acogida de personas migrantes tras la crisis en Ceuta.

"No podemos caer, desde mi punto de vista evidentemente, en las tentaciones que ponen sobre la mesa otras fuerzas políticas de derecha y ultraderecha. Lo que no va a hacer el PSC es eso. Ahora bien, escuchar a todo el mundo y valorar las palabras del señor Oriol Junqueras, por supuesto", ha expresado.

Moret ha admitido que se trata de un tema muy complejo, pero que es clave trabajar por la cohesión, la integración y la acogida, "potenciar la llegada a partir de vías legales" y a la vez defender los derechos humanos.

LA SITUACIÓN EN CEUTA

Respecto a en Ceuta, ha reiterado la complejidad de la situación que, a su parecer, ha hecho que muchas de las decisiones del Gobierno se hayan tomado "en un contexto social absolutamente enrarecido y deliberadamente provocado por la actitud y las conductas de la oposición".

"Desgraciadamente ha quedado retratada la oposición, que en ningún momento ha tenido una voluntad de ayudar, apoyar, sino todo lo contrario, sino echar más leña el fuego, y de alguna manera reforzar las situaciones de confrontación", ha lamentado.