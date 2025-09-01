Moret (PSC) ve adecuado el momento de la reunión Illa-Puigdemont por el aval del TC a la amnistía

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en una rueda de prensa este lunes desde la sede del partido - EUROPA PRESS

Descarta valorar un eventual encuentro con Sánchez y afirma que en Junts "nunca lo ve suficiente"

BARCELONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha considerado que el momento en el que se producirá la reunión entre el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el expresidente y líder de Junts, Carles Puigdemont, es el adecuado, tras el aval del Tribunal Constitucional (TC), a la ley de amnistía a los delitos vinculados al 'procés'.

Lo ha manifestado este lunes en una rueda de prensa desde la sede del partido: "Creemos que es un momento importante, porque recientemente el Tribunal Constitucional ha puesto en valor la constitucionalidad de la Ley de Amnistía. Creemos que es un momento adecuado para que se produzca este encuentro".

A pesar de que se tenga que producir en Bruselas (Bélgica), por la no aplicación de la norma al caso del expresidente, ha valorado en el encuentro en la normalidad institucional y lo ha enmarcado "en los encuentros ordinarios" que ha ido haciendo Illa con sus antecesores en el cargo.

"Se enmarca en la normalidad institucional y tiene que ver con poner en valor, como siempre, estos espacios de diálogo y colaboración institucional con todos aquellos actores políticos referentes en Catalunya", ha opinado, a la vez que ha dicho desconocer los temas que tratarán, pero ha augurado que será un encuentro institucional como los mantenidos con otros expresidentes.

"NUNCA TIENEN SUFICIENTE"

Ante las críticas del secretario general de Junts, Jordi Turull, que ha considerado que la reunión llega tarde, ha dicho que "siempre ha habido una demanda explícita en favor de esta reunión y ahora es cuando se produce" y que aquellos que la han pedido recurrentemente, deberían valorar el anuncio de forma positiva.

"Insisto en el respeto a las demás manifestaciones, pero ya entendemos que hay posicionamientos que nunca tienen suficiente y nunca lo ven suficiente", ha añadido.

Finalmente, ha descartado valorar si este encuentro será el preludio para una reunión entre Puigdemont y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Desde el PSC podemos hablar y hablamos en estos momentos de lo que se está produciendo, de la realidad", se ha limitado a afirmar.